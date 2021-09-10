В Якутии сняли основанный на реальной истории спасения ребенка фильм «Карина»

В Якутии завершились съемки фильма, основанного на реальной истории спасения четырехлетней девочки в тайге. Релиз картины состоится в следующем году. В настоящее время кинолента находится в стадии постпродакшна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Якутии в Москве.

Отмечается, что сюжет фильма основан на реальных событиях — четырехлетняя Карина пропала 29 июля 2014 года в Якутии. Поиски стартовали только через четыре дня, свыше 70 волонтеров вели круглосуточные поиски под наблюдением СМИ всего мира. Сильно истощенную, но живую девочку обнаружили лишь на 12-е сутки. Тогда в поисках принимали участие уже более ста человек: спасатели, сотрудники МВД и волонтеры. Ребенка искали с воздуха и на земле, девочку нашла бригада спасателя Валерия Андросова.

«Все понимали, что только чудо позволит найти беззащитного ребенка живым… и это чудо произошло! Это вдохновляющая история, которую давно хотелось рассказать и показать миру. В основу фильма легли реальные истории людей, которые искали девочку, потерявшуюся в тайге. Благодаря слаженной работе профессиональной команды, которую мы собрали со всех уголков страны, съемки фильма прошли в безумно интересной и захватывающей обстановке», — отметила продюсер и режиссер фильма Марианна Сиэгэн

Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Белый ягель» Владимир Тумаев раскрыл подробности о своей новой картине, которая покажет жизнь ямальских кочевников. По его словам, съемки фильма практически завершены, а на данный момент началась стадия монтажа, которая продлится до конца текущего года.