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В Москве пройдет показ якутского фильма

В Москве покажут фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало»
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Кадр: фильм «Пугало»

В столице в большом зале киноцентра «Октябрь» пройдет показ фильма «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Республики Саха в Москве.

Давыдов также стал продюсером и сценаристом кинокартины. Фильм в прошлом году стал победителем «Кинотавра»-2020 и получил приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России.

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В пресс-службе рассказали, что все вырученные средства будут направлены на счет регионального штаба, который занимается борьбой с лесными пожарами в Якутии. Организация также восстанавливает тайгу и рекультивирует леса.

Ранее сообщалось, что в России выйдет документальный фильм про экологию Баренцева моря. Его снимет московская команда документалистов Life doc после экспедиции на остров Матвеев в Ненецком автономном округе. По словам автора фильма Александра Ли, лента также расскажет о работе ученых в Арктике с моржами.

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