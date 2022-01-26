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Женщина раскрыла способ продлить срок службы детской обуви

Мать школьницы заклеила мысок ее туфель черной изолентой, чтобы продлить срок службы обуви

Фото: Zan / Unsplash

Женщина раскрыла простой способ, который поможет продлить срок службы детской обуви. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Келли (Kelly) засняла на камеру черные кожаные балетки на липучках, оформленные узорами в виде сердец. Видно, что на поверхности обуви образовались потертости и царапины. «Мне надоело, что моя дочь портит обувь буквально на вторую неделю после покупки», — подписала она кадр.

По словам матери школьницы, чтобы решить упомянутую проблему, необходимо заклеить мысок и другие наиболее подверженные ударам части туфель черной изолентой. «Это действительно работает», — заверила она. Публикация набрала более 14 тысяч просмотров.

В июне 2021 года блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) опубликовала видео, в котором показала способ продлить срок службы одежды с помощью подручных средств. Она объяснила, что перед стиркой необходимо застегивать все молнии на одежде, чтобы они не портили цвет других предметов гардероба. Помимо этого, следует выворачивать вещи наизнанку.

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Айсель Эюбова
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