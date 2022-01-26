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В Совфеде заявили об опасности санкций против России для США

Климов заявил, что санкции против РФ подорвут доверие к США как финансовому партнеру

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Санкции Запада в отношении России ударят по самим организаторам ограничений, а также подорвут доверие к США как финансовому партнеру по всему миру. Об этой опасности заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в Telegram.

По его словам, санкции, которыми пугают Россию, будут «самоубийственными» для большинства стран Евросоюза. Смогут устоять только подлинно суверенные государства, в том числе Россия, отметил Климов.

«Ракетно-ядерный сценарий последствий нынешнего кризиса отвергают все государства-обладатели оружия Судного Дня (включая США) — умирать за Украину не жаждет никто!» — подчеркнул он. Однако втянуть Россию в так называемое «нападение на Украину» у Запада не получается, заключил глава комиссии Совфеда.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в том, что Вашингтон продолжает подталкивать Киев к прямым провокациям, направленным против России. По его словам, в последнее время Белый дом вместе с европейскими союзниками все больше наращивает военно-политическое давление на Кремль и удваивает усилия по сдерживанию.

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Юлия Ямпольская
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