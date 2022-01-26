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Лавров рассказал о провокациях Запада против России и Китая

Глава МИД Лавров заявил о попытке США наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб

Фото: пресс-служба МИД РФ

США делают попытки наказать Россию и Китай посредством санкций, в том числе против спецслужб, провокациями и медиа-кампаниями, заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику, — прежде всего нашу страну и КНР — [на Западе] пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и многого другого», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров обвинил США в том, что Вашингтон продолжает подталкивать власти Киева к прямым провокациям, направленным против России. По словам министра, в последнее время Белый дом вместе с европейскими союзниками все больше наращивает военно-политическое давление на Кремль и удваивает усилия по сдерживанию.

22 января на пресс-конференции по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном Сергей Лавров заявил, что вступление настроенных против России государств в НАТО и Евросоюз лишь сильнее раззадорило антироссийские настроения.

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Дмитрий Сотак
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