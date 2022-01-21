Лавров рассказал о сильном влиянии русофобов на Евросоюз

Вступление государств, настроенных против России, в НАТО и Евросоюз лишь сильнее раззадорило антироссийские настроения. Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал глава МИД России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

По словам дипломата, стремление ЕС к обеспечению автономии и разработка «стратегического компаса» происходит под «сильным влиянием русофобов». «Нас уверяли, как вступят в НАТО и Евросоюз, сразу успокоятся. Они не успокоились, они только раззадорились», — отметил министр.

На пресс-конференции Лавров также рассказал, что опыт общения с западными коллегами по проблемам европейской безопасности полнится примерами невыполненных обещаний.

Ранее в Женеве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Диалог закончился раньше запланированного времени и длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США.