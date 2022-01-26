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Девушка ушла со свидания из-за одного комментария нового знакомого

Девушка ушла со свидания после того, как парень заявил, что она слишком толстая для него
Кайли Росс

Кайли Росс. Скриншот: видео @kailzbailz

Блогерша Кайли Росс (Kailee Ross) поделилась историей о том, как ушла со свидания с парнем из-за комментария в ее адрес. В ролике, опубликованном в TikTok, девушка рассказала, что ее новый знакомый заявил, что она слишком толстая для него.

По словам Росс, она познакомилась с молодым человеком в интернете, вскоре они решили вместе поужинать. Перед свиданием она призналась ему, что очень взволнована предстоящей встречей. В ответ парень сказал девушке, что видит в ней «большой потенциал».

Автор ролика рассказала, что они пришли в ресторан, но свободных столиков не было, и им пришлось ждать. «Мы разговаривали на протяжении пяти минут, он посмотрел на меня и сказал: "Эй, я хочу быть честным: мне кажется, между нами нет ничего общего"», — поделилась она. Однако девушка решила продолжить свидание и предположила, что они могли бы стать с молодым человеком друзьями.

«Когда мы садились за столик, я сняла пальто, и парень стал разглядывать меня и сказал: "Да, я так и думал"», — рассказала Росс. Когда она спросила, что он имел в виду, он ответил, что фитнес и здоровый образ жизни являются важной частью его жизни. «Ладно, ты слишком толстая для меня», — высказался в итоге парень. Тогда девушка ушла со свидания.

В комментариях под роликом пользователи поддержали Росс. «Во-первых, ты не толстая. Во-вторых, людям стоит перестать приравнивать худобу к здоровью. Это разные вещи!» — отметил под видео один из юзеров. По мнению большинства комментаторов, парень повел себя по отношению к девушке некорректно.

Асель Минбаева
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