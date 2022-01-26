Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак рака

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидный признак, который может указывать на онкологическое заболевание. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что боль в руке или отек может свидетельствовать о развитии рака. Выпуск доступен на YouTube.

По словам специалиста, нарушение двигательной функции руки, вызванное болью или отеком, может возникнуть по разным причинам. Однако в некоторых случаях это может указывать на онкологию, отметил доктор. В качестве примера он привел историю из своей врачебной практики. Одна из его пациенток жаловалась на то, что у нее болела и опухала рука. «У нее был именно тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому это что часто симптом онкологии», — поделился медик.

По словам доктора, тогда он смог вылечить пациентку, так как ему удалось выявить рак на ранней стадии. «Мы вышли на онкологию, вовремя ее оперировали и спасли ей жизнь», — рассказал специалист. Он рекомендовал в первую очередь обращаться к врачу общей практики и ни в коем случае не выбирать самостоятельно, к какому именно специалисту записываться для лечения боли в руке. «А так пошла бы она к неврологу, потом он послал бы ее к травматологу и так далее вот эти вот страдания», — заключил он.

Ранее Мясников рассказал об еще одном неожиданном симптоме рака. По словам специалиста, повышенный уровень кальция в организме может свидетельствовать о ряде онкологических заболеваний: раке почек, легких или аденоме паращитовидной железы. Поэтому врач рекомендовал при повышении уровня кальция в организме в первую очередь пройти обследование на онкологическое заболевание.