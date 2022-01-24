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Доктор Мясников рассказал о неожиданном симптоме рака

Врач Александр Мясников: повышенный кальций может быть симптомом рака почек и легких

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о неожиданном симптоме рака. По словам специалиста, повышенный уровень кальция в организме может свидетельствовать о ряде онкологических заболеваний. Выпуск доступен на YouTube.

«Если у вас реально повышен кальций, то это вполне может быть симптомом рака почек, рака легких либо аденомы паращитовидной железы», — предупредил врач. Он отметил, что повышение уровня кальция на один миллиграмм выше нормы при наличии аденомы, как правило, требует операции по ее удалению.

Доктор порекомендовал при повышении уровня кальция в организме в первую очередь пройти обследование на онкологическое заболевание. «У моего отца была онкология почки. И первым симптомом был повышенный кальций, и в 37 у него была диагностирована эта болезнь», — вспомнил специалист.

Ранее Александр Мясников рассказал россиянам об опасности повышенного приема кальция. «Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги», — предупредил телеведущий. По словам телеведущего, мужчинам и женщинам следует ежедневно принимать с пищей один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D.

Асель Минбаева
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