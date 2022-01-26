На Украине проведут учения для гражданского населения на случай ЧС

Министерство внутренних дел (МВД) Украины проведет учения для гражданского населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в разных регионах страны. Об этом 26 января сообщает «Интерфакс — Украина».

«Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах», — сказал глава МВД Денис Монастырский на встрече с представителями ветеранских организаций.

К учениям будут привлечены специалисты Государственной службы по ЧС, Национальной полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Ранее Вооруженные силы Украины провели учения по отражению морского вторжения в Херсонской области, вблизи границы с Крымом.

В последние месяцы на Западе и в Киеве все чаще говорят о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.