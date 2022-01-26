Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине проведут учения для гражданского населения на случай ЧС

МВД Украины проведет учения для населения на случай ЧС в разных регионах страны

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Украины проведет учения для гражданского населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в разных регионах страны. Об этом 26 января сообщает «Интерфакс — Украина».

«Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах», — сказал глава МВД Денис Монастырский на встрече с представителями ветеранских организаций.

К учениям будут привлечены специалисты Государственной службы по ЧС, Национальной полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Материалы по теме:
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
Вчера

Ранее Вооруженные силы Украины провели учения по отражению морского вторжения в Херсонской области, вблизи границы с Крымом.

В последние месяцы на Западе и в Киеве все чаще говорят о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Курс рубля рекордно обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины
Блинкен рассказал об участии Украины в обсуждении ответа на предложения России
Россия предупредила Запад об эффекте бумеранга при введении санкций
В НАТО приготовились обсуждать разоружение и контроль над вооружениями
Блинкен подтвердил передачу России ответа США по гарантиям безопасности
Евросоюз отказался поддаваться на «истеричные сигналы» США и высылать дипломатов
США сохранят принцип «открытых дверей» в НАТО
Названо положительное последствие коронавируса
В НАТО назвали дату ответа на предложения России
Олег Меньшиков ответил на обвинения в воровстве спектакля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter