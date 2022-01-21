Украинская армия провела учения с «Градами» вблизи Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения по отражению морского вторжения в Херсонской области, вблизи границы с Крымом. Сообщение об этом появилось на официальной странице пресс-службы Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Военные отработали срыв наступательной операции, которая, согласно замыслу маневров, велась на нескольких участках. Для защиты своих позиций украинская армия использовала реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». «Выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ также потренировались использовать сведения артиллерийской разведки, в том числе с беспилотников, для нанесения точечных ударов по позициям условного неприятеля. Завершились тренировки боевыми стрельбами.

Ранее Госпогранслужба Украины опубликовала подробности совместных учений с НАТО Sea Breeze-2022. Украинские силовики примут участие в морском, сухопутном и авиационном компонентах маневров. Они отработают взаимодействие с регулярными подразделениями альянса, в том числе водолазными и противолодочными группами.