Стали известны подробности совместных учений Украины и НАТО

Госпогранслужба Украины опубликовала подробности совместных учений с НАТО Sea Breeze-2022. Детали приводятся на сайте ведомства.

Отмечается, что украинские пограничники примут участие в морском, сухопутном и авиационном компонентах учений. Они будут тренироваться взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины и стран НАТО.

Морская охрана будет представлена девятью единицами корабельно-катерного состава и отделами специальных действий всех отрядов Морской охраны Госпогранслужбы. Ее корабли и катера в составе интернациональных и межведомственных групп будут вести артиллерийские стрельбы, а также отрабатывать действия при нападении и обороне. Кроме того, участники учений также примут участие в учебных операциях по спасению людей, поиску судна-нарушителя, противодействию незаконной миграции и другим составляющим.

Тренировки на речном участке в 2022 году пройдут на Днепре, а не на Дунае — подразделения будут участвовать в водолазном и противодиверсионном компонентах.

По данным Госпогранслужбы, к участию в Sea Breeze-2022 приглашены более 60 стран и международных организаций. В прошлогодних учениях Sea Breeze-2021, проходивших в украинской части Черного моря, были задействованы 5 тысяч военных и 30 кораблей.