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Стали известны подробности по взрыву автобуса в Воронеже

MK: причиной взрыва автобуса в Воронеже стала украинская диверсия

Кадр: РБК / YouTube

В деле о взрыве автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года, стали известны новые подробности. Их сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника издания, причиной взрыва стала диверсия, которую устроили выходцы из Украины. На данный момент все подозреваемые установлены. После диверсии они покинули территорию России по иностранным паспортам.

Собеседник издания отметил, что местные компетентные органы заранее предупредили местные спецслужбы о вероятной активности диверсионной группы в регионе. В связи с этим у руководства ФСБ имеются вопросы к работе коллег.

12 августа 2021 года произошел взрыв пассажирского автобуса ПАЗ около галереи Чижова в Воронеже. В результате пострадали 26 человек, двое из них скончались в реанимации. Следствие пришло к выводу, что источник взрыва находился в печке или возле нее.

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Никита Абрамов
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