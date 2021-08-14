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Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 26

Губернатор Воронежа Гусев: число пострадавших при взрыве автобуса возросло до 26
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Фото: Роман Демьяненко / РИА Новости

Количество пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже возросло до 26. Двое граждан умерли, сообщил губернатор города Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Гусев рассказал, что на 21:00 14 августа в больницах Воронежа остаются 19 человек, 16 из которых лечатся в Воронежской городской клинической больнице скорой помощи №1 (БСМП №1). 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, еще четверо — в удовлетворительном состоянии.

«В ВОКБ №1 лечение получают трое пострадавших. Один из них с ожогами первой-второй степени находится в реанимации. Второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Третьего пострадавшего сегодня перевели в реанимацию из БСМП №1», — сообщил Гусев.

Ранее 14 августа стало известно, что число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 24.

Взрыв пассажирского автобуса ПАЗ около галереи Чижова в Воронеже произошел 12 августа. После инцидента глава региона Александр Гусев поручил обследовать городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта. Сейчас рассматриваются три версии произошедшего, среди которых теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.

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Предыстория: В Воронеже взорвался автобус
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