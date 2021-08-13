Пострадавшие при взрыве в Воронеже сообщили о «металлической стружке» на коже

Пострадавшие в результате взрыва автобуса в Воронеже стали жаловаться на странную «металлическую стружку». По словам одной из них, мелкие куски металла якобы застряли в коже, большинство вытащить не получилось, поэтому граждане обратились к медикам. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал издания Baza.

На кадрах видна нога одной из пострадавших, на которой появились мелкие черные точки. По утверждению девушки, вытащить их невозможно.

Некоторым пострадавшим заявили, что в ближайшее время у них возьмут анализы с кожи — так называемые соскобы, сообщает Baza. Биоматериалы после этого будут отправлены на исследование, которое определит источник возникновения множественных травм, а также химический состав веществ, осевших на коже людей после инцидента.

Взрыв пассажирского автобуса ПАЗ произошел в Воронеже возле галереи Чижова вечером в четверг, 12 августа. По последней информации, пострадали 19 человек, из них двое скончались. После инцидента глава региона Александр Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

По утверждению производителя автобуса, он был технически исправен. В компании «АТП-1» сообщили, что транспортное средство было произведено в 2016 году. Технический осмотр автобус прошел утром 12 августа. Помимо этого, на конечных остановках его также проверяли на исправность.

В настоящее время следствие рассматривает три версии случившегося. В их числе теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.