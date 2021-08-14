Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 24

Власти сообщили об увеличении числа пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже до 24

Число пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже выросло до 24. Как сообщил губернатор Александра Гусева в своем Telegram-канале, за медицинской помощью обратились еще два человека.

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один [находится] в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», — уточнил глава региона.

По его словам, в медучреждениях сейчас остаются 16 пострадавших.

Как сообщалось ранее, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв пассажирского автобуса ПАЗ около галереи Чижова в Воронеже произошел в четверг, 12 августа. После инцидента глава региона Александр Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

Следователи в настоящий момент рассматривают три версии случившегося. В их числе теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.