Губернатор наградит помогавших спасти людей из взорвавшегося автобуса в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал наградить людей, которые помогали спасать пассажиров из взорвавшегося автобуса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

«Обращаюсь к СМИ и интернет-сообществу за помощью. Вчера в ряде сюжетов был показан Игорь Пахачев (в других источниках указан как Пахочев). Он смог вытянуть из салона автобуса девочку, зажатую сидениями, и помочь другим пострадавшим», — сказал Гусев и отметил, что поступок мужчины заслуживает награды.

Губернатор также попросил Пахачева и других помогавших в спасении людей позвонить в его приемную и оставить свои контактные данные.

В четверг, 12 августа, возле галереи Чижова в Воронеже произошел взрыв пассажирского автобуса ПАЗ. По последней информации, пострадали 19 человек, из них двое скончались. После инцидента Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

В настоящее время следствие рассматривает три версии случившегося. В их числе теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.

