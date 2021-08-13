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Губернатор наградит помогавших спасти людей из взорвавшегося автобуса в Воронеже

Губернатор Воронежской области наградит помогавших спасать людей из взорвавшегося автобуса
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Фото: Правительство Воронежа / РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал наградить людей, которые помогали спасать пассажиров из взорвавшегося автобуса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

«Обращаюсь к СМИ и интернет-сообществу за помощью. Вчера в ряде сюжетов был показан Игорь Пахачев (в других источниках указан как Пахочев). Он смог вытянуть из салона автобуса девочку, зажатую сидениями, и помочь другим пострадавшим», — сказал Гусев и отметил, что поступок мужчины заслуживает награды.

Губернатор также попросил Пахачева и других помогавших в спасении людей позвонить в его приемную и оставить свои контактные данные.

В четверг, 12 августа, возле галереи Чижова в Воронеже произошел взрыв пассажирского автобуса ПАЗ. По последней информации, пострадали 19 человек, из них двое скончались. После инцидента Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

В настоящее время следствие рассматривает три версии случившегося. В их числе теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.

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