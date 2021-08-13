Начался поиск причастных к взрыву в воронежском автобусе

Национальный антитеррористический комитет заявил о поиске причастных к взрыву в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ведет поиск причастных к взрыву автобуса в Воронеже. Об этом «Интерфаксу» сообщили в информационном центре комитета.

Оперативный штаб НАК координирует работу следователей и оперативников.

Между тем председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил вести расследование сотрудникам центрального аппарата ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, более полным и объективным выяснением обстоятельств случившегося займется Главное следственное управление СКР.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа во время посадки пассажиров на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое из них скончались.