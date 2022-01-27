Пьяного водителя лишили прав на 190 лет

Жителя Львова четвертый раз за год арестовали на 15 суток за систематическую езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он не посещает судебные заседания и не платит штрафы, а срок, на который его лишили прав, в совокупности составляет 190 лет, сообщает издание Zaxid.net.

Шевченковский районный суд Львова назначил 33-летнему Анатолию Савицкому 15 суток административного ареста из-за пьяной езды в конце декабря. Спустя две недели были рассмотрены еще два постановления в отношении водителя за начало сентября. Тогда его поймали дважды — в обоих случаях у него были расширены зрачки, речь была невнятной, а также у него дрожали пальцы. Оба раза он отказался проходить проверку на содержание наркотиков. Позже ему назначили 15 дней ареста в четвертый раз.

В общей сложности за управление в состоянии наркотического и алкогольного опьянения мужчину лишили прав на 190 лет. При этом, ни один автомобиль из тех, которыми он управлял, не был на него зарегистрирован, поэтому изъять их у него не так и не смогли. Злоумышленник продолжает игнорировать решения суда, поскольку за это на Украине не предусмотрен реальный срок.

Ранее стало известно, что в Рязани полицейские обратили внимание на манеру езды одного из водителей, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор подбежал к машине, когда та остановилась на красный сигнал светофора, и, схватив пьяного россиянина за одежду, потребовал прекратить движение. Водитель при этом резко нажал на газ и протащил сотрудника ГИБДД на несколько десятков метров за собой.