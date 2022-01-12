Пьяный россиянин протащил полицейского за автомобилем и стал фигурантом дела

В Рязани возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в среду, 12 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 января полицейские обратили внимание на манеру езды одного из водителей, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор подбежал к машине, когда та остановилась на красный сигнал светофора, и, схватив пьяного россиянина за одежду, потребовал прекратить движение. Водитель при этом резко нажал на газ и протащил сотрудника ГИБДД на несколько десятков метров за собой.

Позже коллеги потерпевшего задержали нарушителя, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Пострадавший полицейский получил несколько переломов.

16 декабря 2021 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за сбившим их нарушителем.