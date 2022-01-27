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США подтвердили встречу Байдена и Шольца в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома: Байден и Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне

Фото: Shutterstock

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц действительно встретятся 7 февраля в Вашингтоне. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитату приводит ТАСС.

«Лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в адрес Украины», — подтвердила Псаки.

Политики также обсудят борьбу с пандемией COVID-19, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности.

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Виктория Кондратьева
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