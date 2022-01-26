Канцлер ФРГ встретится с Байденом 7 февраля в Вашингтоне

7 февраля состоится встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкое издание Bild с ссылкой на представителей германского правительства.

Уточняется, что представители США и Германии встретятся в Вашингтоне для обсуждения плана совместных действий на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. Других комментариев издание Bild не получило.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон договорились продолжать вести диалог с российскими властями, несмотря на критическую ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что данное решение было согласовано политиками в ходе встречи в Берлине, прошедшей 24 января.

26 января президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Также президент заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир.