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Канцлер ФРГ встретится с Байденом 7 февраля в Вашингтоне

Bild: президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

7 февраля состоится встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкое издание Bild с ссылкой на представителей германского правительства.

Уточняется, что представители США и Германии встретятся в Вашингтоне для обсуждения плана совместных действий на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. Других комментариев издание Bild не получило.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон договорились продолжать вести диалог с российскими властями, несмотря на критическую ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что данное решение было согласовано политиками в ходе встречи в Берлине, прошедшей 24 января.

26 января президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Также президент заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир.

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Дмитрий Сотак
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