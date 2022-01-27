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В Windows 11 появятся Android-приложения

Android-приложения появятся в Windows в феврале

Фото: Shutterstock

Microsoft анонсировала появление приложений с Android-смартфонов на Windows. Об этом сообщается на сайте компании.

«Вы сможете использовать приложения Android в Windows 11 через Microsoft Store благодаря нашему партнерству с Amazon и Intel», — отметил директор по продукту Windows Панос Панай. По словам Паная, Windows остается основой для инноваций, местом для исследований, творчества и игр, а также воротами в метавселенную.

Компания не сообщила, сколько приложений будет доступно в рамках программы предварительной оценки ОС, однако Панос Панай заявил, что выход обновления ожидается в феврале. Сроки выхода публичной версии апдейта с поддержкой Android-приложений не раскрываются.

Также в февральском апдейте в операционной системе появятся обновленные приложения «Блокнот» и Windows Media Player. Визуальный облик программ будет соответствовать актуальной дизайн-концепции Microsoft. «Пандемия вынудила ускорить развитие технологий и организационной инфраструктуры, чтобы люди могли работать и учиться удаленно», — объяснил внедрение новых функций представитель Microsoft.

Поддержка Android-приложений является одной из основных функций Windows 11. В октябре энтузиасты выяснили, что в ОС добавили магазин Google Play с Android-приложениями.

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Андрей Ставицкий
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