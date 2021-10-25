В Windows 11 появился Google Play

В Windows 11 добавили магазин Google Play с Android-приложениями. Об этом в своем Twitter сообщил разработчик под ником ADeltaX.

Автор заявил, что ему удалось развернуть под Windows 11 полноценный магазин приложений Google Play. Также он показал, что скачанные из онлайн-репозитория программы являются рабочими и запускаются под ОС от Microsoft.

ADeltaX описал способ добавления магазина в сервисе Github. Разработчик отметил, что данный способ является относительно сложным и требует наличия определенных навыков. Однако факт появления большего количества Android-приложений намекает на то, что в будущем Microsoft добавит эту опцию официально.

По словам Microsoft, мобильные приложения добавляются в Windows 11 с помощью сервисов Amazon. «В ближайшие месяцы мы будем выпускать новые приложения через обновления программы предварительной оценки Windows», — говорится в заявлении компании.

В конце октября стало известно, что Microsoft добавила в Windows 11 возможность запуска Android-приложений. На начальном этапе данная возможность доступна только участникам программы бета-тестирования, количество программ ограничено 50 штуками.