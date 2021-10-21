В Windows 11 добавили Android-приложения

Microsoft добавила в Windows 11 возможность запуска Android-приложений. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации объявили, что с 20 октября участники программы предварительного тестирования могут запускать на своих компьютерах приложения для Android-смартфонов. В компании рассказали, что подготовили обновление совместно с Amazon и Intel. Сообщается, что подобная возможность появилась на компьютерах, работающих на базе процессоров Intel, AMD и Qualcomm.

Пользователи Windows 11 могут найти первые мобильные приложения прямо в магазине Microsoft Store. На момент тестирования таких программ было добавлено около 50. В частности, в каталоге присутствовали игры Lords Mobile, June's Journey, Coin Master, приложения для чтения электронной литературы от Kindle, детские программы Khan Academy Kids и Lego Duplo World.

«В ближайшие месяцы мы продолжим выпускать обновления для этого интерфейса посредством обновлений программы предварительной оценки Windows», — сообщили в корпорации. Представители Microsoft не стали раскрывать сроки появления Android-приложений для обычных пользователей.

Microsoft сообщила о поддержке их ОС нового поколения Android-приложений в июне. Аналогичная возможность появилась в macOS с переходом Apple на мобильные чипы M1.