Windows призвали срочно обновить

Специалисты «Лаборатории Касперского» призвали обновить Windows из-за новой уязвимости нулевого дня. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам экспертов, речь идет об уязвимости нулевого дня CVE-2021-40449. Данная проблема была исправлена с помощью патча 12 октября. В связи с этим специалисты рекомендовали пользователям ПК срочно обновить свои устройства.

«Эксплойт использовался совместно с новым зловредом, который получил название MysterySnail и использовался в масштабных кампаниях кибершпионажа против IT-компаний, оборонных предприятий, а также военных и дипломатических организаций», — отметили авторы. По их словам, за атаками может стоять кибергруппа IronHusky.

В связи с риском удаленной атаки «Лаборатория Касперского» посоветовала обновить ОС от Microsoft, а также использовать антивирусное ПО. «Последние несколько лет мы наблюдаем рост интереса злоумышленников к поиску и использованию уязвимостей нулевого дня. Эксплойты к ним могут представлять серьезную угрозу для организаций», — заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Борис Ларин.

Ранее специалисты отметили, что в первом обновлении Microsoft исправила более 70 уязвимостей в Windows 11. Журналисты заметили, что для новой операционной системы также вышли обновления от других компаний, обслуживающих девайсы и ПО.