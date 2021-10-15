Старые ПК получили обновление Windows 11

Компьютеры, которые официально не поддерживали Windows 11, все равно получили обновление системы. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Журналисты обратили внимание на сообщения пользователей старых ПК, которые не отвечают минимальным системным требованиям Windows 11. По словам владельцев устройств, они смогли получить октябрьское обновление системы на свои компьютеры. При этом ранее представители Microsoft говорили, что ПК, которые не поддерживаются новой ОС, не будут получать обновления.

Специалисты не смогли дать однозначного ответа, почему Microsoft оставила эту возможность для владельцев раритетных устройств. По мнению авторов, в компании могут в любой момент «прикрыть эту лазейку».

Некоторые производители компьютеров напрямую не рекомендуют пользователям старых девайсов обновляться до ОС нового поколения. В частности, на сайте компании Redmond говорится, что при установке Windows 11 на ряд устройств ПК будут лишены гарантии. В этом случае специалисты советуют оставаться на Windows 10, так как указанная операционная система будет получать свои обновления как минимум до 2025 года.

Ранее стало известно, что вышедшее в середине октября первое обновление Windows 11 исправило более 70 уязвимостей системы. Например, 20 уязвимостей были связаны с возможностью удаленного исполнения кода, еще 20 — повышали привилегии хакеров.