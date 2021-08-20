Windows 11 получила новые функции

Microsoft обновила бета-версию Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Windows 11 стала доступной для пользователей программы тестирования цифровых продуктов Insider Preview. В сборке под наименованием 22000.160 содержатся несколько исправлений ошибок и ряд новых функций. Одним из главных апдейтов стало обновленное приложение «Будильники и часы», которое теперь называется просто «Часы». Встроенная программа включает в себя опцию Focus Timer, которая позволяет пользователям выставлять таймер для выполнения разного рода задач и концентрироваться на рабочем процессе.

Также в новой сборке изменили функцию оценки оставшегося времени при загрузке обновлений. Инженеры Microsoft удалили данную опцию для компьютеров с жесткими дисками, оставив ее активной на ПК с твердотельными накопителями. В компании рассказали, что функцию получат все пользователи Windows 11, когда будут устранены несколько ошибок в ее работе.

Авторы отметили, что в новую версию ОС все еще не добавили возможность запуска Android-приложений. «Остается только догадываться, появится ли эта функция к осеннему выпуску Windows 11», — задались вопросом журналисты.

В новой сборке был исправлен ряд проблем, их список доступен на сайте Microsoft. В частности, устранили связанную с мерцанием панели задач неполадку, проблему отображения виджетов и сбой, из-за которого могли удалиться настройки локализации.

Выход новой версии Windows 11 совпал с релизом первой версии операционной системы для чистой установки. С помощью доступного на сайте Microsoft ISO-образа можно установить раннюю версию ОС и ознакомиться с обновленным интерфейсом и опциями. Полноценная версия Windows 11 будет доступна до конца года.