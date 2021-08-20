Вышла Windows 11 для чистой установки

Microsoft представила первый ISO-образ WIndows 11 для чистой установки

Microsoft представила первый ISO-образ Windows 11. Операционная система доступна для загрузки на сайте корпорации.

ISO-образ для Windows 11 Insider Preview Build 22000.132 предназначен для чистой установки на совместимые компьютеры. С помощью него можно установить раннюю версию операционной системы и ознакомиться с обновленным интерфейсом и опциями.

«Вы пройдете через новую процедуру установки Windows 11, которая призвана вызвать интерес к операционной системе с самого начала», — говорится в сообщении компании. Специалисты Microsoft предложили загрузившим вышедшей ОС поделиться своими впечатлениями или рассказать о проблемах с помощью формы обратной связи.

Прежде Microsoft распространяла новые версии Windows исключительно через «Центр обновления». Первая предварительная сборка новой ОС вышла в конце июня. Скачать и установить ISO-образ операционной системы можно только участникам программы Windows Insider Preview.

Windows 11 была анонсирована 24 июня. Публичная версия ОС появится в конце года.

Ранее Microsoft представила новый дизайн Paint. Культовый графический редактор получил соответствующий концепции Fluent Design интерфейс и ночную тему. Новая версия приложения доступна для участников программы бета-тестирования.