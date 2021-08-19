Microsoft представила новый Paint

Microsoft показала новый дизайн графического редактора Paint. Анонс состоялся в Twitter-аккаунте директора по продукту корпорации Паноса Паная (Panos Panay).

Топ-менеджер поприветствовал скорое появление новой версии программы в ОС Windows: «Это красиво переработанное приложение Paint, которое скоро появится для участников программы Windows Insider». В честь анонса Панос Панай попросил пользователей программы бета-тестирования Windows поделиться в соцсетях своими творениями в Paint.

Судя по короткому видео представленного редактора, обновленный Paint получил округлые углы, которые соответствуют дизайн-концепции Fluent Design. Также программа вышла с новыми меню и кнопками управления. Появились новые инструменты, например, «Буфер обмена» и «Кисти». Кроме того, фирменное приложение вышло с поддержкой ночной темы.

Paint — встроенный в Windows графический редактор. Несмотря на упрощенный функционал, среди пользователей ОС от Microsoft программа имеет культовый статус. С недавнего времени Paint недоступен в Windows по умолчанию, однако приложение можно загрузить из магазина Microsoft Store.

Microsoft случайно рассекретила новую версию Paint в начале августа. Сроки выхода обновленного редактора не раскрываются, в актуальной бета-версии Windows 11 используется старое оформление Paint.