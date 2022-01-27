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Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала

Певец Андрей Данилко исполнил песню про Бандеру на передаче, транслируемой на канале «Че»

Украинский певец Андрей Данилко, известный сценическим образом Верки Сердючки, выступил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», где вместе со своей творческим коллективом исполнил песню про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру. Видео выступления опубликовала пресс-служба производителя телешоу «Дизель студио».

Перед тем, как исполнить песню про Бандеру, Данилко выступил на сцене с парой хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей одетой в вышиванки командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».

Юмористическая передача «Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».

Алевтина Запольская
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