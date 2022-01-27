Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала

Украинский певец Андрей Данилко, известный сценическим образом Верки Сердючки, выступил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», где вместе со своей творческим коллективом исполнил песню про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру. Видео выступления опубликовала пресс-служба производителя телешоу «Дизель студио».

Перед тем, как исполнить песню про Бандеру, Данилко выступил на сцене с парой хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей одетой в вышиванки командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».

Юмористическая передача «Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».