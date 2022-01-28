Недостоверная новость: Сердючка не исполняла песню про Бандеру в эфире «Че»

28 января 2022 года «Лента.ру» опубликовала ошибочную недостоверную информацию о том, что песня Верки Сердючки (Андрея Данилко) про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА, запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру транслировалась в эфире телеканала «Че».

Однако данное выступление никогда не транслировалось ни в эфире «Че», ни на одном другом телеканале под управлением Национальной Медиа Группы (НМГ). Редакция «Ленты.ру» приносит извинения своим читателям.