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Бездомный мужчина тайно пробрался в самолет ради пива и сигарет

В Манчестере бездомный мужчина пробрался в самолет через багажный отсек

Фото: Globallookpress.com

В аэропорту Манчестера бездомный мужчина тайно залез в самолет, где выпил пива и покурил сигарету, а затем спрыгнул с борта прямо перед взлетом. Об этом пишет Manchester Evening News.

Сообщается, что 35-летний Мартин Рудзки (Martin Rudzki) пробрался на территорию авиагавани, перепрыгнув через забор. Британец попал на борт воздушного судна через открытый багажный отсек, спустя некоторое время его заметили сотрудники и вызвали полицию. По словам очевидцев, от мужчины исходил сильный запах перегара.

После задержания ему выписали штраф в размере 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) и запретили входить в аэропорт на протяжении двух лет.

Ранее в январе неизвестный пробрался в грузовой самолет, летевший из Йоханнесбурга в Амстердам, и провел в отсеке носового шасси 11 часов. Работники аэропорта Схипхол обнаружили нелегального пассажира и вызвали полицию.

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Мария Гейн
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