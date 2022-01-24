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Мужчина тайно пробрался в отсек шасси самолета и улетел в другую страну

Мужчина прилетел из Йоханнесбурга в Амстердам, тайно пробравшись в отсек носового шасси

Фото: anncapictures / Pixabay

Мужчина пробрался в грузовой самолет, летевший из Йоханнесбурга в Амстердам, и провел в отсеке носового шасси 11 часов. Об этом сообщает BBC News.

Нелегального пассажира обнаружили работники аэропорта Схипхол, которые вызвали полицию. При первом медицинском осмотре врачи отметили слишком низкую температуру тела. Спустя некоторое время нелегальному путешественнику стало лучше, и он смог отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов.

Личность мужчины, тайно прилетевшего в другую страну, не установлена — предполагается, что ему от 16 до 35 лет. «Когда мужчина выздоровеет и пройдет медосмотр в больнице, его отправят в Центр просителей убежища, где определят его статус: действительно ли он ищет убежище», — заявили в полиции.

Ранее в декабре работник аэропорта Мумбаи уснул в грузовом отсеке самолета авиакомпании IndiGo Airlines, готовящегося к перелету в Абу-Даби. О присутствии рабочего на борту в авиакомпании узнали только через два часа после приземления в столице ОАЭ. Врачи осмотрели мужчину и отметили, что он находится в удовлетворительном состоянии.

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Мария Гейн
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