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ЛНР заявила о прибытии наемников из американской ЧВК в Донбасс

Народная милиция ЛНР: в зону Операции Объединенных сил прибыли наемники из ЧВК Academi

Фото: Алексей Александров / AP

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил о прибытии в Донбасс наемников из американской частной военной компании (ЧВК). Об этом в четверг, 27 января, сообщает РИА Новости.

«В зоне Операции Объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», — сказал Лещенко.

В Народной милиции ЛНР утверждают, что западные инструкторы готовят украинских силовиков с 2014 года. Тренировки проходят на полигонах во Львовской, Николаевской, Херсонской, Житомирской областях и в Одессе, заявил Лещенко.

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Ранее Служба безопасности Украины обвинила Россию в поставке противопехотных мин в самопровозглашенные республики Донбасса. «Решается вопрос о передаче собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины», — заявили в ведомстве.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов.

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Алевтина Запольская
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