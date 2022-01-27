ЛНР заявила о прибытии наемников из американской ЧВК в Донбасс

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил о прибытии в Донбасс наемников из американской частной военной компании (ЧВК). Об этом в четверг, 27 января, сообщает РИА Новости.

«В зоне Операции Объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», — сказал Лещенко.

В Народной милиции ЛНР утверждают, что западные инструкторы готовят украинских силовиков с 2014 года. Тренировки проходят на полигонах во Львовской, Николаевской, Херсонской, Житомирской областях и в Одессе, заявил Лещенко.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила Россию в поставке противопехотных мин в самопровозглашенные республики Донбасса. «Решается вопрос о передаче собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины», — заявили в ведомстве.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов.