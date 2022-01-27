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В бундестаге высказались об альтернативах российскому газу

Депутат бундестага Котре: ФРГ опасается введения санкций против энергетического сектора РФ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Германия опасается, что США и Евросоюз могут ввести санкции против энергетического сектора России, что поставит под угрозу поставки газа в Европу. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре в разговоре с «Лентой.ру».

«Это явный признак опасений федерального правительства относительно того, что сохраняющаяся напряженная ситуация с энергоснабжением приведет к значительному недовольству населения. К сожалению, правительство Германии не осознает, что его конфронтационная политика носит идеологический характер и наносит ущерб собственным интересам», — сказал политик.

По его мнению, ФРГ стоит доказать свой суверенитет и отказаться поддерживать новые санкции против РФ, также отменив старые.

По данным Bloomberg, пакет санкций, на которые согласна Германия, предполагает запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в России, торговый запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, что фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.

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Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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