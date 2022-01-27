В бундестаге высказались об альтернативах российскому газу

Германия опасается, что США и Евросоюз могут ввести санкции против энергетического сектора России, что поставит под угрозу поставки газа в Европу. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре в разговоре с «Лентой.ру».

«Это явный признак опасений федерального правительства относительно того, что сохраняющаяся напряженная ситуация с энергоснабжением приведет к значительному недовольству населения. К сожалению, правительство Германии не осознает, что его конфронтационная политика носит идеологический характер и наносит ущерб собственным интересам», — сказал политик.

По его мнению, ФРГ стоит доказать свой суверенитет и отказаться поддерживать новые санкции против РФ, также отменив старые.

По данным Bloomberg, пакет санкций, на которые согласна Германия, предполагает запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в России, торговый запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, что фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.