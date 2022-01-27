В России оценили угрозу Германии ввести санкции против «Северного потока-2»

Включить проект «Северный поток-2» в список санкций для Германии — то же самое, что перекрыть себе воздух, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Никто всерьез это не обсуждает и делать не намерен, убежден сенатор. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предупредила, что Германия готова включить в список санкций «Северный поток-2» в случае военного вторжения России на Украину.

Выступая в Бундестаге, глава ведомства подчеркнула, что Берлин рассматривает «весь спектр ответов». «Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», — добавила она, пригрозив, что новые санкции могут затронуть и газопровод.

«А топиться дровами?»

Негативные комментарии главы МИД Германии в сторону «Северного потока-2» — это флешбэки Бербок во времена до выборов в парламент, считает Цеков. Тогда она выступала против этого проекта, пояснил сенатор. «При этом многие отметили, что ее позиция по России и "Северному потоку-2" после того, как она вступила в должность, стала более прагматичной, мягкой и не такой категоричной. Но периодически, как видите, ее штормит. Понимаете, как человек, недавно вступивший в должность, она до конца не понимает, что последовательность в политике — великая вещь. У нее пока последовательность не очень наблюдается. Но чувствуется, что с ней работают руководители Германии и объясняют такие вещи», — отметил Цеков.

Периодически Бербок попадает под влияние более сильных западных политиков, добавил Цеков. Такие высказывания — прямое тому доказательство, к ним стоит относиться с вниманием, но без лишней паники, резюмировал член профильного комитета Совфеда.

Всерьез в Германии никто не обсуждает блокирование «Северного потока-2», рассказал он. «Вряд ли кто-то хочет самостоятельно себе кислород перекрыть. Ведь включать "Северный поток-2" в список, значит включить и "Северный поток-1". И чем они собираются топиться? Дровами? Примитивные какие-то заявления, честное слово, надоели уже», — заявил Цеков.

Само условие, при котором «Северный поток-2» может попасть в санкционный список, неосуществимо, подчеркнул политик. «Что значит "в случае военного вторжения России на Украину"? Не будет такого случая. Многие в Евросоюзе хотели бы, чтобы два славянских народа начали воевать. Не дождутся. Во всяком случае, со стороны России военные действия начаты не будут», — заключил Цеков.

Ранее глава МИД Германии заявила, что Запад не должен смешивать территорию Украины с территорией стран НАТО при выборе мер реагирования на возможную агрессию России и дальнейшее военное обострение ситуации. Она отметила, что Североатлантический альянс солидарен с Киевом, но Украина не является частью организации.