Германия призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной

Запад не должен смешивать территорию Украины с территорией стран НАТО при выборе мер реагирования на возможную агрессию России и дальнейшее военное обострение. К этому призвала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает ТАСС.

«В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам», — подчеркнула дипломат. Она отметила, что Североатлантический альянс солидарен с Киевом, но Украина не является частью организации.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на сегодняшний день в повестке дня НАТО не значится вопрос вступления в альянс новых стран Восточной Европы. Также сообщалось, что Германия не станет поставлять летальное оружие Украине, позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной.