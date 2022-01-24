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Германия призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной

Глава МИД Германии Бербок: Запад не должен смешивать Украину с территорией стран НАТО
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Запад не должен смешивать территорию Украины с территорией стран НАТО при выборе мер реагирования на возможную агрессию России и дальнейшее военное обострение. К этому призвала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает ТАСС.

«В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам», — подчеркнула дипломат. Она отметила, что Североатлантический альянс солидарен с Киевом, но Украина не является частью организации.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на сегодняшний день в повестке дня НАТО не значится вопрос вступления в альянс новых стран Восточной Европы. Также сообщалось, что Германия не станет поставлять летальное оружие Украине, позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной.

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Екатерина Андреева
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