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Германия открестилась от планов по расширению НАТО

Канцлер Германии Шольц: вступления новых стран Восточной Европы в НАТО нет в повестке дня

Фото: Michael Sohn / Reuters

На сегодняшний день в повестке дня НАТО не значится вопрос вступления в альянс новых стран Восточной Европы. От таких планов открестился канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

«К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли быть гарантии о нерасширении Североатлантического альянса.

23 января бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер оценил вероятность вступления Украины в альянс. Он заявил, что «в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом НАТО».

В начале года глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна «абсолютно готова» стать членом НАТО. Он добавил, что Киев рассчитывает узнать конкретные сроки вступления в альянс на будущем саммите НАТО, который состоится летом в Мадриде.

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Варвара Кошечкина
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