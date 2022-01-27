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В США призвали Китай повлиять на Россию

Нуланд: США призывает Китай склонить Москву к дипломатии в ситуации с Украиной
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: РИА Новости

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай повлиять на Россию и склонить ее к дипломатии в ситуации с Украиной, пишет ТАСС.

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», — заявила она. Нуланд подчеркнула, что мировая экономика и энергетическая сфера значительно пострадают из-за эскалации. «Всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься», — заключила она.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США начали поставку нового пакета военной помощи Украине, который включает летальные и нелетальные средства. По его словам, в последние дни на Украину отправили три партии военной помощи весом почти в 300 тонн.

Марина Совина
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