Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Действия МИД Украины сравнили с поведением «обиженной девицы»

Юрист Ставнийчук: украинские дипломаты постоянно жалуются на все своим западным коллегам

Фото: Pixabay

Заслуженный юрист Марина Ставнийчук в эфире телеканала «НАШ» заявила, что действия Министерства иностранных дел Украины в настоящее время можно сравнить с поведением «обиженной девицы», поскольку дипломаты постоянно жалуются своим западным коллегам на все, что только можно.

Она отметила, что Киев начинает разбирательства на пустом месте после любой сказанной кем-либо на Западе фразы, которая его не устраивает, вместо того, чтобы пропустить это мимо ушей. По ее мнению, это не способствует тому, чтобы на мировой арене у кого-либо было желание поддерживать позицию Украины и идти ей на встречу.

«Мы каждый раз по пустякам будем указывать руководителям наших соседей, что они не так сказали, не так посмотрели? Наш МИД выглядит как оскорбленная девица, а не действительно серьезное внешнеполитическое ведомство», — заключила юрист.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс стягивает свои силы на восточном фланге для того, чтобы предоставить своим союзникам необходимые гарантии безопасности, а также для «мониторинга ситуации». Он назвал это «работой над деэскалацией» ситуации, сложившейся на российско-украинской границе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине предложили России вступить в НАТО
Назван замедляющий старение популярный фрукт
США назвали наказание для России при эскалации на Украине
Вирусолог предсказал спад волны омикрон-штамма в России
Украина начала подготовку «народного сопротивления» из-за России
Стали известны подробности о лечении Плющенко
Ученые предупредили о риске биобезопасности из-за коронавируса
Пушков допустил провокации Киева в Донбассе для введения «адских санкций»
Назван способ восполнить нехватку стажа для пенсии
Действия МИД Украины сравнили с поведением «обиженной девицы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter