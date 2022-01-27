Действия МИД Украины сравнили с поведением «обиженной девицы»

Заслуженный юрист Марина Ставнийчук в эфире телеканала «НАШ» заявила, что действия Министерства иностранных дел Украины в настоящее время можно сравнить с поведением «обиженной девицы», поскольку дипломаты постоянно жалуются своим западным коллегам на все, что только можно.

Она отметила, что Киев начинает разбирательства на пустом месте после любой сказанной кем-либо на Западе фразы, которая его не устраивает, вместо того, чтобы пропустить это мимо ушей. По ее мнению, это не способствует тому, чтобы на мировой арене у кого-либо было желание поддерживать позицию Украины и идти ей на встречу.

«Мы каждый раз по пустякам будем указывать руководителям наших соседей, что они не так сказали, не так посмотрели? Наш МИД выглядит как оскорбленная девица, а не действительно серьезное внешнеполитическое ведомство», — заключила юрист.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс стягивает свои силы на восточном фланге для того, чтобы предоставить своим союзникам необходимые гарантии безопасности, а также для «мониторинга ситуации». Он назвал это «работой над деэскалацией» ситуации, сложившейся на российско-украинской границе.