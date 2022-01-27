Россиянам назвали документы для хранения в бумажном виде

Старший юрисконсульт компании «Мой Семейный Юрист» Дмитрий Смаковский заявил, что россияне могут использовать большинство документов в электронной форме. Однако это означает, что бумажные версии уже не пригодятся, сообщает радио Sputnik.

Смаковский заявил, что оригиналы документов нельзя выбрасывать ни в коем случае. Он призвал их хранить в надежном месте — в банковской ячейке, например, или дома, чтобы они всегда находились под рукой. Юрист назвал документы для хранения в бумажном виде: среди них паспорт, свидетельство о рождении и заключении брака, а также трудовая книжка.

Юрист заявил, что свидетельство о рождении требуется для вступления в наследство. Нотариусы требуют спрашивают именно бумажную форму документа, отметил он. Трудовая книжка нужна при начислении пенсии, а свидетельство о браке — при заключении ряда имущественных сделок.

«Носить с собой полис ОМС или пластиковую карточку СНИЛС тоже, наверное, нет необходимости. Если номер известен, обычно этого достаточно. Или если вы, например, захотите оплатить госпошлину для подачи искового заявления в суд, вам понадобятся сведения об ИНН, но никто, даже сотрудник банка, не попросит у вас его в бумажном виде», — объяснил россиянам Смаковский.

Эксперт добавил, что паспорт гражданина России следует всегда носить с собой в бумажном виде. Его могут потребовать во многих государственных организациях. При этом для входа в ресторан по ковид-сертификату, например, достаточно показать только фотографию документа.

Ранее россиянам рассказали о компенсациях за незаконное снятие копии с паспорта. Юрист Юлия Цын заявила, что в таком случае граждане имеют право требовать моральную компенсацию.