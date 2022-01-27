Вылетевший на тротуар российский таксист сбил девушку и попал на видео

В Петербурге на пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов таксист вылетел на тротуар после ДТП с участием легкового автомобиля Honda и сбил девушку, которая ждала зеленый сигнал светофора. Видео с места происшествия опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как таксист пролетает перекресток, сталкивается с выезжающей на развороте машиной и вылетает на тротуар. В это время там ждет зеленого сигнала светофора девушка. Водитель сбивает ее, и россиянка отлетает на несколько метров. К ней на помощь сразу же бросаются прохожие.

Известно, что все произошло 26 января. Пострадавшая сейчас находится в больнице. Кроме того, медики оказывают помощь водителю такси.

Ранее в Кирове водитель BMW сбил семью с шестилетним ребенком на пешеходном переходе.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина на иномарке двигается по трассе. На пешеходном переходе россиянин проезжает на зеленый сигнал светофора, не успевает затормозить и сбивает двух женщин, идущих с ребенком. Мальчик оказывается на капоте, а затем падает на землю.