Россиянин на BMW сбил семью с ребенком на переходе и попал на видео

В Кирове водитель BMW сбил семью с 6-летним ребенком на пешеходном переходе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина на иномарке двигается по трассе. На пешеходном переходе россиянин проезжает на зеленый сигнал светофора, не успевает затормозить и сбивает двух женщин, шедших с ребенком. Мальчик оказывается на капоте, а затем падает на землю.

По сведениям канала, водитель переложил всю вину на пешеходов. По его мнению, они тоже начали двигаться на зеленый сигнал светофора, но не успели перейти. Россиянин уверен, что никто в этой ситуации не будет лишать его водительских прав.

Его поддерживает один из очевидцев ДТП. Мужчина видел, как пешеходы начали движение на мигающий зеленый и не ускорились, когда загорелся красный.

В настоящее время трое пострадавших, включая ребенка, находятся в больнице.

Ранее на Университетском проспекте на юго-западе Москвы водитель сбил женщину с 11-летним ребенком на пешеходном переходе. Водитель иномарки Subaru, которого считают предполагаемым виновником ДТП, заявил, что не знал о существовании в этом месте пешеходного перехода.