Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе четвероклассникам задали прочитать эротическую сказку

В Свердловской области четвероклассникам задали на дом прочесть эротическую сказку Пушкина

Фото: пресс-служба библиотеки им. В. Г. Белинского / E1.ru

В городе Реж Свердловской области учитель задала четвероклассникам прочитать эротическую сказку. Об этом рассказала мать одного из школьников, сообщает E1.ru.

По ее словам, задание для детей появилось в электронном дневнике — российским школьникам за выходные необходимо было прочесть сказку Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей».

«Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила. Распечатала, еще раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать», — заявила мать четвероклассника.

В школе пояснили, что педагог ошиблась и написала неверное задание в электронном дневнике. Директор образовательного учреждения Светлана Шишканова рассказала, что учительница изначально хотела задать детям на дом прочесть «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но по каким-то причинам в качестве домашнего задания задала другое произведение Пушкина. Педагога дисциплинарно наказали, добавила директор.

Ранее в Санкт-Петербурге школьников сняли с уроков ради пятичасовой лекции священника Илии Шугаева о сексе. В основе лекции лежала написанная им книга «Подводные камни отношений: советы священника, исследования, статистика».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев рассказал о перспективах смены власти на Украине
Фигура российской гимнастки в красном купальнике восхитила фанатов
В США поставили на боевое дежурство беспилотный вертолет
Россиянам назвали способ попасть в популярную европейскую страну без прививки
Китай заявил о необходимости вернуться к Минским соглашениям
В Финляндии заявили о неготовности вступить в НАТО
На Украине задержали расстрелявшего сослуживцев солдата
Немецкий астронавт призвал к исследованию космоса вместо войны
Блиновская придумала новый способ заработать на подписчиках
Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter