В российском городе четвероклассникам задали прочитать эротическую сказку

В городе Реж Свердловской области учитель задала четвероклассникам прочитать эротическую сказку. Об этом рассказала мать одного из школьников, сообщает E1.ru.

По ее словам, задание для детей появилось в электронном дневнике — российским школьникам за выходные необходимо было прочесть сказку Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей».

«Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила. Распечатала, еще раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать», — заявила мать четвероклассника.

В школе пояснили, что педагог ошиблась и написала неверное задание в электронном дневнике. Директор образовательного учреждения Светлана Шишканова рассказала, что учительница изначально хотела задать детям на дом прочесть «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но по каким-то причинам в качестве домашнего задания задала другое произведение Пушкина. Педагога дисциплинарно наказали, добавила директор.

Ранее в Санкт-Петербурге школьников сняли с уроков ради пятичасовой лекции священника Илии Шугаева о сексе. В основе лекции лежала написанная им книга «Подводные камни отношений: советы священника, исследования, статистика».

