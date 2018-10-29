Российских школьников сняли с уроков ради пятичасовой лекции батюшки о сексе

В Санкт-Петербурге учеников гимназии № 41 сняли с уроков ради пятичасовой лекции священника Илии Шугаева о том, как «создать крепкую семью и избежать распространенных ошибок», сообщает Telegram-канал «Поп-Дайджест».

В основу лекции легли материалы из написанной Шугаевым брошюры «Подводные камни отношений: советы священника, исследования, статистика». Ее текст начинается со слов: «У православного христианина два основных выбора: или вступить в брак, или уйти в монастырь. В монастырь из вас, уверен, никто не собирается, поэтому остается только одно — вступить в брак».

Далее Шугаев приводит в пример историю некой девушки, у которой «возраст поджимает», и поэтому она выходит замуж за первого, кто сделал ей предложение, а не по любви. Священник отвечает, что в таком случае крепкую семью не построить. Для наглядности он решает сравнить женщин с автомобилями и, выступая от имени всех мужчин, провозглашает, что их надо много и разных: «Одна машина для города, одна для деревни и небольшой грузовик для перевозок».

Священнослужитель утверждает, что сожительство до брака на 45 процентов увеличивает риск развода. При этом он ссылается на исследования британских ученых из Jubilee Centre — аналитического центра, который исследует социальные процессы через призму библейских догм. Основываясь на этих данных, Шугаев советует школьникам не вступать в интимные отношения до брака и приводит в пример рассказы своих прихожанок, чьи истории «развивались по одному сценарию» после секса с партнером и заканчивались расставанием. «Итак, иди в загс, "заплати" своим обещанием верности, получи свидетельство о браке, а потом имей близость!» — заключает священник.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!