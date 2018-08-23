Священнику пригрозили прокуратурой из-за лекции в детском лагере

Житель Петропавловска-Камчатского Алексей Николаев пожаловался в прокуратору на священника, выступившего в детском лагере с лекцией об истории колоколов. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Отец воспитанницы лагеря считает, что приглашение в детский лагерь «Восход» священника Бориса Мурзина нарушило его родительские права и закон о порядке проведения миссионерской деятельности.

«Меня возмутило, что без моего согласия проводят религиозные мероприятия. Меня никто не предупреждал об этом, несмотря на то что мой номер телефона был указан в документах», — рассказал Николаев. Отец девочки подчеркнул, что воспитывает дочь в традициях светского государства и ограждает от религиозных обрядов, сообщает агентство «Кам 24». По его мнению, детям навязывали «религиозные культы», что противоречит этическим нормам.

Николаев ссылается на Конституцию РФ, согласно которой государство отделено от церкви. Он уверен, что детские лагеря не относятся к местам, где разрешена миссионерская деятельность.

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Священнослужитель провел миссионерскую встречу с воспитанниками лагеря в рамках проекта «Колокольный звон над Камчаткой» 10 августа. Мурзин прочитал лекцию о возникновении и использовании колоколов, а также провел мастер-класс по колокольному звону, сказано на сайте Петропавловской и Камчатской епархии.

11 августа священник-блогер из Благовещенска Святослав Шевченко потребовал запретить клип Светланы Лободы SuperSTAR. По его словам, клип пропагандирует гомосексуальные отношения и суицид, а также демонстрирует мастурбацию.

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