Украинский священник объяснил ДТП опьянением от причастия

На Украине суд Ивано-Франковской области отменил апелляцию священника Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) Сергея Бусела, которого лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УНИАН.

Ранее священник настаивал на том, что патрульные неправильно составили протокол и приговор был вынесен незаконно.

Выступая перед судом, Бусел признался, что перед тем, как сесть за руль, действительно выпил вина. «Бывают такие случаи, знаете, священник чуть выпил. Причастие там было или что», — сказал он. Этот аргумент судью Владимира Гондзюка не убедил. «Здесь не говорится о причастии. Той дозы для причастия стало бы на полгода», — ответил он.

Также священник рассказал, почему вынудил патрульных устроить погоню. «Знаете, у меня первый раз такое было. Побоялся. Знал, что немного выпил, переживал. Когда убегал, попал в аварию», — сказал он и попросил признать его невиновным.

В итоге решение суда первой инстанции оставили в силе.

В середине июля Калушский горрайонный суд признал Бусела виновным в управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Священника лишили прав на год и обязали выплатить штраф в 10,2 тысячи гривен (около 24 тысяч рублей).

Причастие в христианстве — церковное таинство, которое заключается в освящении и последующем употреблении хлеба и вина.

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