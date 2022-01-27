Избившим фигуриста Соловьева россиянам предъявили обвинение

В Москве предъявили обвинение двоим 18-летним фигурантам дела об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом в четверг, 27 января, «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Им вменяется преступление по статье 112 УК России («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Дело будет направлено в Тверской районный суд. Прокурор отказал в прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Сейчас молодые люди находятся в СИЗО.

По данным следствия, 21 декабря 2021 года в Весковском переулке злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избили Соловьева. После этого, понимая, что потерпевший не сможет оказать сопротивление, один из обвиняемых еще два раза ударил чемпиона кулаками в голову и один раз ногой в спину. Позже фигуриста госпитализировали в Боткинскую больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что на Соловьева напали из-за того, что он вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Она отдыхала в караоке-баре вместе с подругами. Одна из девушек попросила зажигалку у компании молодых людей у выхода заведения. Между ними завязалась словесная перепалка, после чего спортсмен вышел на улицу и вмешался в конфликт.