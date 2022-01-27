Постаревшую Бриджит Фонду заметили на публике впервые за 12 лет

Американская актриса Бриджит Фонда впервые за последние 12 лет попала в объектив фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 58-летнюю знаменитость на улицах Лос-Анджелеса вместе с супругом Дэниелем Эльфманом и сыном Оливером. На размещенных кадрах видно, что женщина одета в синие брюки и полосатую футболку, а ее волосы собраны в хвост. Свой образ она дополнила небольшой сумкой в тон образа, очками и кроссовками New Balance.

Согласно материалу, в последний раз постаревшую актрису фотографировали на публике на премьере фильма «Бесславные ублюдки» в 2009 году, после чего она перестала посещать общественные мероприятия и избегала встречи с журналистами. Известно, что о завершении карьеры звезда объявила в 2002 году.

Читателей издания удивила внешность Фонды, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. Поклонники обратили внимание на то, что женщина заметно поправилась, а на ее лице появились морщины. «Я бы в жизни ее не узнал», «Папарацци просто сталкеры — это ужасно. Но Бриджит уже не будет прежней», «Она была такой красивой», «Очень грустно», — высказывались фанаты.

В июле 2020 года лицо постаревшей Моники Беллуччи ужаснуло россиян. Папарацци запечатлели звезду на улицах Парижа в черном платье длины макси с собранными в пучок волосами. Русскоговорящие пользователи сети посчитали, что у нее слишком много морщин и неровностей. «В 55 выглядеть на 70. Ну такое», — написал один из них.